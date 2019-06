Senatorul PSD Liviu Marian Pop a declarat, joi, ca partidul vrea sa afle "cine e responsabil de furtul votului cetateanului care nu a reusit sa voteze in unele sectii din afara Romaniei".



"Cineva trebuie sa inceapa sa afle adevarul, pana la urma. Cand am facut acea comisie parlamentara, am descoperit de protocoalele SRI-ului. Acum, in spatiul public circula, am vazut un proces verbal, nu am vazut pe nimeni din partea Autoritatii Electorale Permanente, nici din partea Biroului Electoral Central, sa ne spuna daca acel proces verbal intr-adevar este adevarat, adica sa avem 1.700 de cetateni care vin la vot si acestia sa aiba 5.300 de voturi exprimate e strigator la cer in secolul 21 si cu tot sistemul de scanare a actelor de identitate, de verificare si cu toate celelalte.

Noi vrem sa stim ce s-a intamplat in zona aceasta, de ce au fost asa multe cozi. In partea cealalta, BEC organizeaza alegerile. Trebuie sa vedem care au fost piedicile in calea romanilor, pentru a nu-si putea exercita votul si in acelasi timp sa identificam solutii pentru viitor

(...) a fost o neregula in Marea Britanie ca romanii n-au votat? Pai, daca un cetatean roman nu a putut sa voteze, este o neregula, de ce n-a putut sa voteze si este o frauda indirecta ca votul lui nu a ajuns in urna, a fost furat acel cetatean de dreptul de a vota. Noi vrem sa vedem cine e responsabil de furtul votului cetateanului care nu a reusit sa voteze in unele sectii din afara Romaniei",a declarat Liviu Pop intr-un interviu acordat RFI Romania, citat de Ziare.com.