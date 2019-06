Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, a afirmat joi ca liberalii vin 'din nou cu minciuna ca PSD nu ar fi majorat pensiile' asa cum prevede legea, de la 1 ianuarie 2019, si i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, ca social-democratii nu vor lasa netaxate aceste "minciuni".



"Dupa ce ieri s-au opus Legii pensiilor in Senat, cei de la PNL vin din nou cu minciuna ca PSD nu ar fi majorat pensiile cum prevede legea, de la 1 ianuarie 2019. Nu vom mai lasa netaxate aceste minciuni, domnule Orban! PSD a majorat pensiile in avans si mai mult decat prevede legea. In 2017, am majorat de doua ori punctul de pensie, la 1 ianuarie si la 1 iulie. Cea de-a doua crestere era in avans fata de ianuarie 2018, la fel cum la 1 iulie 2018 am facut in avans majorarea prevazuta pentru 1 ianuarie 2019, pe care PNL spune ca nu am fi facut-o. Tot asa, in acest an, la 1 septembrie vom face in avans majorarea de anul viitor din ianuarie. Dupa calendarul invocat de PNL, acum punctul de pensie ar fi trebuit sa fie de 1.045 lei", a scris Fifor pe Facebook.

El i-a transmis liderului liberal sa intrebe un pensionar cat are punctul de pensie.

"Ia intrebati un pensionar cat are punctul de pensie, d-le Orban! Nu cumva 1.100 lei? Si are aceasta valoare de la 1 iulie anul trecut, deci mai devreme de 1 ianuarie 2019. De ce mintiti atunci, d-le Orban? Puteti raspunde? Daca nu, macar incetati cu minciunile!", a mai scris Fifor.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca liberalii sustin cresterea pensiilor, insa in baza unui mecanism "stabil, predictibil", care sa aiba la baza "elemente obiective". Acesta a comentat ca proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR, a fost respins miercuri deoarece partidele de la putere nu "au reusit sa-si mobilizeze majoritatea".

"E vina lor ca n-au avut capacitatea sa-si mobilizeze majoritatea parlamentara, de asta nu a trecut modificarea la legea pensiilor", a spus Orban.

"Noi am atacat Legea pensiilor la Curtea Constitutionala si CCR ne-a dat dreptate, a declarat neconstitutionala Legea pensiilor. Acum se dezbate Legea pensiilor dupa ce au fost declarate neconstitutionale mai multe articole, pe mai multe motive. (...) Noi nu numai ca suntem pentru cresterea pensiilor, dar noi vrem ca aceasta crestere a pensiilor sa se faca pe baza unor elemente obiective, care tin de cresterea economica, de rata inflatiei, formula care a existat in lege si pe care ei n-au aplicat-o. In lege spune clar: pensiile se indexeaza anual la inceputul anului si se indexeaza cu o suma care reprezinta 50% din cresterea salariului mediu brut plus inflatia. (...) In mod normal, pensiile in 2018 si 2019, conform legii, trebuiau sa creasca de la 1 ianuarie", a afirmat Ludovic Orban la Digi24.

Senatul a respins, miercuri, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost inregistrate 67 de voturi "pentru" si 22 abtineri, nefiind intrunit numarul minim necesar (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic.