"Cand domnul ministru Petre Daea misuna prin tara, pe la targuri si serbari campenesti, se ambitioneaza sa transmita jurnalistilor prezenti iluzia unei agriculturi de succes. In realitate, insa, dincolo de aparitiile mai degraba comice ale ministrului prin lanurile de grau sau rapita, cifrele ne demonstreaza ca Romania are o balanta de export-import negativa chiar si in agricultura.

In 2018, balanta comerciala cu produse agroalimentare a Romaniei a fost deficitara, recunoaste ministrul Petre Daea in raspunsul oficial primit de la Ministerul Agriculturii, adaugand manipulator ca situatia se datoreaza cresterii veniturilor populatiei. Oricat de straniu ar suna, pentru Petre Daea, balanta negativa este efectul imbogatirii populatiei. Romanii, in plina crestere a veniturilor, ar fi consumat tot mai mult si tot mai exotic, motiv pentru care importurile ar fi crescut exponential, sustine Daea, care indica astfel un vinovat pentru raportul export-import deficitar: romanul cu gusturi rafinate.

In alta ordine de idei, domnul ministru Daea trece in revista, in acelasi raspuns oferit, o serie de „programe speciale” destinate echilibrarii balantei comerciale. Dintre acestea, in total patru la numar, domnul Daea prezinta si programul „Filiera calitatii”, un proiect initiat, derulat si sustinut de o companie privata straina. Corporatiile straine, pana nu de mult, in epoca Dragnea a Partidului Social Democrat, principalul adversar al Romaniei, ii fac acum treaba domnului Daea. De fapt, domnul ministru ne aminteste ca aceeasi companie straina a derulat programe similare incepand cu anul 2008.

In tot acest timp, domnul Daea nu ne-a invitat decat sa alegem oaia si sa combatem cormoranul", a declarat deputatul Dehelean.