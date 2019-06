Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca nu si-a schimbat punctul de vedere si ca a anuntat mai de mult intentia sa de a candida la alegerile prezidentiale, dar prima optiune este o candidatura comuna PSD-ALDE.



"Am discutat acest lucru cu colegii mei, nu sunt solicitari noi, nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am anuntat mai de mult intentia de a candida la alegerile prezidentiale, dar in acelasi timp tin sa subliniez ca asa am discutat cu cei din PSD in cadrul coalitiei politice pe care o avem ca este cu mult mai util sa avem o candidatura comuna. Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Trebuie in perioada urmatoare (...) sa discutam cu cei din PSD. Prima optiune ramane cea a unei candidaturi comune", a declarat Tariceanu, referindu-se la solicitarile organizatiilor judetene ale ALDE de a-si anunta candidatura, potrivit News.ro.

Liderul ALDE a mai anuntat, miercuri, ca in septembrie va avea loc un congres al partidului sau pentru "o redefinire ideologica".

"Am convenit impreuna cu colegii mei ca in luna septembrie sa organizam un congres doctrinar pentru o definire ideologica a noastra mai clara, pentru ca am constatat ca exista o deficienta de perceptie doctrinara in ceea ce ne priveste. Suntem partidul clasei de mijloc, suntem partidul intreprinzatorilor mici si mijlocii, suntem partidul profesiilor liberale, dar cred ca oferta noastra electorala nu a fost suficient de convingatoare pentru acestia", a precizat Tariceanu.