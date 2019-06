Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD, a anuntat, miercuri, ca in cadrul coalitiei PSD-ALDE se discuta despre infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru votul la alegerile europarlamentare din 26 mai.



"Nu ne dorim sa avem un vot in Diaspora cum am avut in 2009, un vot la trei secunde cum am avut, de pilda, la Ambasada de la Paris, un vot aproape de necontrolat sau un vot ca la Bruxelles. Urmarim si noi cu foarte mare atentie tot ce a aparut in spatiul public in ultimele zile legat de o posibila fraudare a alegerilor din 26 mai.

Am discutat, si probabil ca vom avea ca tema in cadrul unei sedinte de coalitie si ideea aceasta a infiintarii unei comisii parlamentare de ancheta pentru votul din 26 mai. Pentru ca la urma urmei cred ca este necesar ca toata lumea sa stie ca lucrurile au decurs corect sau daca au existat probleme, aceste probleme sa poata fi evidentiate", a spus Mihai Fifor, miercuri, la Antena 3, citat de Adevarul.ro.

Social-democratul a adaugat ca este necesar sa fie verificat daca au fost sau probleme in sensul unui vot corect la europarlamentare.