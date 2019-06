Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in toamna, daca vor avea ocazia, vor depune o noua motiune de cenzura pentru ca "este singurul instrument."



"In toamna vom continua discutiile, toate negocierile pe care le purtam sa cautam oportunitati in care sa putem sa maximizam numarul de voturi pe care putem sa-l obtinem la motiunea de cenzura. Obiectivul nostru este sa dam jos cat mai repede acest Guvern, adica sa inchidem aceasta guvernare. Din pacate, in ultimele sase luni, constitutional nu se pot organiza alegeri anticipate. In mod normal alegerile anticipate reprezinta solutia. Intoarcerea la popor reprezinta intotdeauna solutia democratica, pentru ca relegitimeaza Parlamentul in conformitate cu vointa exprimata de cetateni si da posibilitatea ca vointa oamenilor sa se transpuna in decizii politice sau in decizii de politici publice.

Evident, daca in toamna vom avea ocazia vom depune o motiune de cenzura fara discutie, pentru ca acesta este singurul instrument. Oamenii trebuie sa stie, nu avem alt instrument la dispozitie de a opri o guvernare decat prin intermediul motiunii de cenzura", a declarat Ludovic Orban, potrivit Stiripesurse.ro.