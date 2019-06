Liderul PLUS, Dacian Ciolos, propune un pact al partidelor din opozitie si inceperea negocierilor pentru viitoarea guvernare.



"Cred ca e nevoie de liniste si de proiecte in Romania. Am avut un presedinte implicat si o opozitie vie si determinata in ultimii ani. E timpul sa discutam ce vrem de acum incolo, cum trebuie sa arate viitoarea guvernare, pentru a ne asigura ca reforma statului si cea administrativa se intampla si care sunt proiectele pe care le dorim pentru Romania.

Am intrat in politica cu gandul de a ma dedica 100% unui proiect nou. Etapa europarlamentarelor a fost un succes si ca rezultat electoral, dar si ca negocieri europene. Acum e timpul sa ne dedicam politicii interne. Romania are nevoie de un PACT in interiorul opozitiei care sa clarifice cat de curand ce ne dorim de la viitoarele alegeri. Guvernarea pe care ne-o dorim trebuie gandita inca de acum si fortele politice care se pretind responsabile ar trebui sa inceapa discutiile. Devine periculos sa producem o fragmentare si o neliniste intre fortele de opozitie doar pentru ca nu stim ce ne dorim. Orice greseala va fi platita scump in termeni de performanta guvernamentala si vom contribui din plin la dezamagirea electoratului care ne va vota", a scris Dacian Ciolos pe Facebook, dupa ce a fost ales presedinte al grupului politic Renew Europe, din Parlamentul European.