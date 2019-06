Eurodeputatul Rovana Plumb a fost aleasa vicepresedinte in cadrul grupului politic al socialistilor europeni din Parlamentul European.



"Sunt onorata de sustinerea colegilor mei din PSD, dar le multumesc si colegilor din grupul socialistilor europeni pentru sustinere. Ma bucur ca pot sa reprezint atat PSD-ul cat si Romania in familia noastra politica si ca vom putea participa activ la consolidarea proiectului european. Contributia pe care Romania si-a adus ca presedinte al Consiliului UE a fost foarte importanta si avem destule proiecte pe care le trebuie sa le ducem la capat. In primul rand, tot ceea ce inseamna investitii pentru reducerea impactului negativ al schimbarilor climatice si de asemenea tot ceea ce inseamna egalitate de gen si locuri de munca decenta. In toate pozitiile pe care le vom avea, pe toate domeniile, vrem o Europa unita, nu una cu doua viteze. O Europa care sa ii reprezinte pe toti cetatenii, din statele membre!", a declarat Rovana Plumb, potrivit Dcnews.

Miercuri, Dacian Ciolos a fost ales presedinte al grupului Renew Europe.