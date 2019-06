Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca pentru cresterea pensiilor este necesar un mecanism clar reglementat.



"Noi am atacat Legea pensiilor la Curtea Constitutionala si CCR ne-a dat dreptate, a declarat neconstitutionala Legea pensiilor. Acum se dezbate Legea pensiilor dupa ce au fost declarate neconstitutionale mai multe articole, pe mai multe motive. (...) Noi nu numai ca suntem pentru cresterea pensiilor, dar noi vrem ca aceasta crestere a pensiilor sa se faca pe baza unor elemente obiective, care tin de cresterea economica, de rata inflatiei, formula care a existat in lege si pe care ei n-au aplicat-o. In lege spune clar: pensiile se indexeaza anual la inceputul anului si se indexeaza cu o suma care reprezinta 50% din cresterea salariului mediu brut plus inflatia. (...) In mod normal, pensiile in 2018 si 2019, conform legii, trebuiau sa creasca de la 1 ianuarie.

Nu poti tu sa stabilesti, din burta, cand vrei tu, o crestere a pensiilor, trebuie un mecanism care sa fie reglementat clar, prin lege si care exista in lege si pe care nu l-au aplicat, pentru ca ei de fiecare data au folosit alte mecanisme de crestere a punctului de pensie. (...) Noi am atacat legea la CCR pentru ca vrem ca acest mecanism de crestere a pensiilor sa fie un mecanism stabil, predictibil, pe care orice pensionar sa-l anticipeze, sa stie clar cand creste pensia si cu cat creste pensia, pe baza unor date economice, astfel incat cresterea pensiei sa fie sustenabila", a afirmat Ludovic Orban la Digi24, citat de Stiripesurse.ro.