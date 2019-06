Premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri ca ar dori sa candideze si alti colegi sau colege la presedintia formatiunii la congresul din 29 iunie.



Intrebata la sediul central al PSD daca beneficiaza de sustinerea Organizatiei de femei social-democrate, Dancila a spus ca a pastrat relati abuna cu organizatia de femei, iar rezultatul se va vedea la congres.

"Stiti foarte bine ca am fost presedinte al Organizatiei de femei, este o organizatie la care tin foarte mult, am sustinerea colegelor mele. Am pastrat in permanenta relatia foarte buna cu organizatia de femei. Vom vedea la congres.

Eu am incredere in fiecare membru de partid. Am incredere si in Organizatia de femei, si in Organizatia de pensionari, si in Organizatia de tineret. Dar vom vedea ce va iesi. Eu as vrea sa mai candideze si alti colegi si alte colege, eu cred ca asa trebuie sa fie in democratie", a declarat Viorica Dancila potrivit Antena3.ro.