Comisarul responsabil pentru justitie, Vera Jourová, a declarat ca Romania nu se afla in situatia activarii articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene.



"Am mai fost aici intr-un moment in care reforma mergea intr-o directie gresita. In acelasi timp, sunt bucuroasa ca a existat o intalnire utila intre prim-ministrul Viorica Dancila si domnul Juncker. S-au luat angajamente de partea romana pentru a reveni pe calea reformelor pe care am recomandat-o si ii doresc Romaniei toate cele mai bune. (...) Articolul 7 exista pentru momente in care constatam ca situatia dintr-o tara este grava si ca ar putea exista o bresa sistemica in ce priveste statul de drept. Nu este cazul Romaniei, in acest moment", a aratat ea, intr-o declaratie acordata presei, potrivit Stirileprotv.ro.

Despre referendumul din 26 mai pe teme legate de justitie, Vera Jourová a apreciat ca acesta a reprezentat un "pas in directia buna".

"Este foarte important ca oamenii au avut un cuvant de spus in ce priveste intrebarile foarte importante legate de statul de drept si cred ca este un pas in directia buna", a declarat comisarul european.