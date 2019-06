Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a obtinut sefia grupului politic Renew Europe, din Parlamentul European.





Anuntul a fost facut de europarlamentarul USR - PLUS Clotilde Armand.

"Dacian Ciolos este seful grupului Renew Europe!", a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Ciolos: E doar inceputul proiectului nostru

"Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia politica pe care am gandit-o in ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar inceputul proiectului nostru.

Am dovedit ca meritam incredere la alegerile din 26 mai, am dovedit ca suntem parte integranta a fortelor politice relevante ale Europei. Vom continua sa aducem cat mai mult din Europa in Romania prin activitatea noastra la Bruxelles si in cabinetele de europarlamentari pe care le vom deschide in toata tara.

Acum trecem la pasul urmator si incepem constructia politica interna prin care sa le oferim cetatenilor romani un viitor asa cum il merita", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

"Dacian Ciolos este noul presedinte al grupului Renew Europe, fondat de USR-PLUS cu ALDE Europe si En Marche.

Este cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in sistemul UE de un roman. Dacian este si primul est european care conduce un grup politic in Parlamentul European si va fi liderul cel mai inalt plasat din institutiile europene dupa terminarea mandatului lui Donald Tusk.

Vocea Romaniei va deveni mai puternica in Europa datorita europarlamentarilor pe care Alianta 2020 USR-PLUS i-a trimis la Bruxelles. Sunt oameni cinstiti si competenti, care stiu cum functioneaza institutiile europene si vor negocia pentru interesele Romaniei", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Aliantei 2020 USR - PLUS.