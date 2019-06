Intrebata daca nu crede ca ii vor solicita colegii sa candideze la alegerile prezidentiale, raspunsul premierului Dancila a fost:

"Categoric, acest vot (n.r.- de la motiunea de cenzura) si sustinerea colegilor mei imi aduce o responsabilitate in primul rand fata de ei. Au trait acest moment, s-au implicat, au stat in sala multi dintre ei. Au fost alaturi de Guvern si de primul-ministru si acest lucru nu pot sa-l trec cu vederea.

Dar in ceea ce priveste candidatura mea la prezidentiale am spus ca nu vreau sa candidez, dar voi sustine persoana cea mai bine cotata in sondaje. Voi fi alaturi de candidatul sau candidata pe care o vom avea, in fiecare moment".