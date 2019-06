Premierul Viorica Dancila a povestit ce anume a discutat cu Liviu Dragnea inainte de a fi condamnat.



"Am avut o discutie chiar in seara in care s-au anuntat rezultatele alegerilor, impreuna cu mai multi ministri am mers la sediul din Baneasa pentru a astepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo cand s-au dat primele exit-polluri si cand am vazut, de fapt, ca am obtinut un rezultat slab la alegerile europarlamentare. (…) Am discutat in aceeasi seara, duminica seara, cu domnul Dragnea despre guvernare si mi-a spus ca, indiferent de ce se va intampla, sa nu renuntam la guvernare pentru ca noi am promis niste lucruri romanilor si trebuie sa le indeplinim. Noi nu putem sa renuntam, pentru ca aceasta renuntare ar insemna o cedare a noastra, o cedare nu in fata romanilor, ci in fata acelora care, efectiv, nu ne vor la guvernare, in fata acelora care nu vin cu solutii si vin numai cu lucruri urate si cu acuze la adresa Guvernului.

Nu ne-am asteptat la ceea ce s-a intamplat a doua zi. De aceea pentru partid nu a fost o situatie usoara. Duminica seara rezultatele de la europarlamentare, iar a doua zi arestarea presedintelui partidului. Cred ca a fost un moment critic pentru Partidul Social Democrat. (…) De aceea m-am gandit ca este important sa adun partidul, este important, in calitatea mea de prim-ministru si presedinte executiv, sa ii aduc pe toti presedintii de organizatii din tara si sa luam o hotarare pe termen scurt cu privire la ceea ce avem de facut, cum vom depasi acest moment si care sunt masurile pe care trebuie sa le luam. Nu aveam voie atunci sa lasam partidul in deriva, nu aveam voie atunci sa ezitam niciun moment. (…) Acest moment a fost un moment greu, poate cel mai greu moment pe care l-a avut Partidul Social Democrat, dar acest partid are o mare calitate: in momentele grele partidul se uneste. Atunci cand trece prin momente dificile, toti fac scut in jurul partidului si acest lucru s-a intamplat si acum si sper eu ca vom avea intelepciunea, vom avea puterea, vom avea determinarea pentru a face pasi importanti si sa revenim la scorul pe care Partidul Social Democrat l-a avut", a mentionat sefa Executivului la Romania TV, citata de capital.ro.