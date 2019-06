Premierul Viorica Dancila sustine ca se asteapta la mai multe "blocaje" din partea sefului statului.



"Este foarte adevarat ca s-a intrat in logica de campanie si domnul presedinte Iohannis deja si-a anuntat candidatura, deci ma astept in urmatoarea perioada la aceasta lupta politica. Se apropie alegerile (...), deja domnul presedinte este in campanie electorala si am vazut acest lucru si, pe masura ce se apropie alegerile, cu siguranta aceste blocaje vor fi mult mai multe.

Stiti foarte bine ca intotdeauna am fost un om care a spus ca este nevoie de echilibru si de consens. Am incercat sa lucrez cu toate institutiile, dar, din pacate, nu prea am reusit sa lucrez cu Administratia prezidentiala, cu domnul presedinte Iohannis. De fiecare data am vazut ca de toate relele era vinovat Guvernul si ca acest Guvern trebuie sa plece. M-as fi asteptat de la domnul presedinte sa fie presedintele tuturor romanilor si sa dea dovada de acea impartialitate pe care trebuie sa o aiba fiecare presedinte al Romaniei. Eu cred ca pe proiecte importante pentru tara ar trebui sa existe aceasta cooperare si acest consens, atat cu Administratia prezidentiala, cu Parlamentul Romaniei, cu partidele politice. Sa nu uitam ca a fost nevoie de un consens atunci cand PSD a dus Romania in Uniunea Europeana sau a dus Romania in NATO. Fara acest consens pe proiecte importante cred ca nu putem face pasi importanti inainte", a spus Dancila la Romania TV, potrivit jurnalul.ro.