Premierul Viorica Dancila sustine ca nu se poate merge la alegerile prezidentiale cu un candidat care nu are nicio sansa in sondaje.



"Nu putem sa mergem cu un candidat care in sondaje nu are nicio sansa. Trebuie sa mergem cu un candidat care, pe langa sustinerea partidului, pe langa sustinerea presedintelui partidului, a primului ministru, efectiv sa genereze un val de incredere. Acest lucru (stabilirea candidatului - n.r.) se va face prin mai multe sondaje. Vom introduce in sondaje atat colegele sau colegii de partid care vor sa candideze la alegerile prezidentiale, vom introduce si candidati independenti, vom vedea care este solutia optima, astfel incat sa avem cele mai multe sanse.

Nu am discutat despre nimeni pana acum. Nu am discutat decat despre candidati din interiorul partidului - pana acum Serban Nicolae si-a aratat disponibilitatea de a candida. Vom vedea si alti colegi, astfel incat incepand de saptamana viitoare sa putem sa demaram sondajele si sa vedem care va fi rezultatul, cine are mai multe sanse - daca sunt mai multi colegi ii vom introduce pe toti in sondaj. Iar ultimele sondaje le vom face cu primii trei, astfel incat sa avem certitudinea ca, dintre toti cei care ar putea deveni prezidentiabili, sa avem varianta cea mai buna", a mentionat Dancila la Romania TV, citata de jurnalul.ro.