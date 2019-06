Premierul Viorica Dancila i-a atras atentia deputatului PNL, Raluca Turcan, intr-o interventie in Parlament.



”Doamna Turcan, vorbiti de ignorarea votului oamenilor. Noi am invatat din acest vot. Am vazut care sunt greselile si nu le repetam, insa dumneavoastra ignorati votul romanilor. Romanii au votat in 2016 pentru o majoritate PSD-ALDE in Parlamentul Romaniei, tocmai pentru a guverna aceasta tara.

Incercati sa faceti diferenta intre votul la alegerile europarlamentare, votul la alegerile parlamentare, votul la algerile locale. Am sa rog pe cineva sa va explice semnificatia fiecarui vot pentru ca vad ca nu puteti sa faceti diferenta. In acelasi timp, mai usor cu amenintarile, stimata doamna. (...)

Si daca tot vorbiti de partide mici, partidulete, cum le spuneti, cred ca faceti referire la partidul care v-a promovat, la PDL. In niciun caz la PSD. Ati devenit mult prea devreme aroganti, iar aceasta aroganta va va duce la pierzanie, la fel cum a facut si altadata. Ne vom vedea la urmatoarele alegeri generale si vom vedea daca veti vorbi in acelasi mod. Nu este o amenintare. Este increderea pe care putem sa o generam din partea oamenilor. Este increderea pe care oamenii o vor da pentru ceea ce facem. Nu pentru jignirile aduse de dumneavoastra. Nu aveti argumente si nici un program de guvernare. Lucru recunoscut de domnul Catu. A spus ca nu avem un plan de guvernare ci doar vrem sa reparam greseli. Deci daca nu aveti un plan, un program de guvernare, atunci cum vreti sa guvernati aceasta tara?", a spus sefa Executivului, citata de dcnews.ro.