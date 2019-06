Fostul premier Victor Ponta este de parere ca Pro Romania, PSD si ALDE ar trebui sa aiba un cadidat comun la prezidentiale.



"Eu tot vreau in turul 2 sa intre un candidat de centru-stanga. Eu tot cred ca putem gasi un candidat, sa nu fie nici de la PSD, pe care sa il sustinem sa ajunga in turul 2. Pro Romania si PSD si ALDE! Noi am venit si cu o propunere concreta si am zis sa il propunem pe Sorin Cimpeanu.

PSD nu a zis niciodata nimic de rau de Sorin Cimpeanu, ALDE nici atat. Are recunoastere internationala, e un candidat foarte bun. Pe el il propunem noi, poate aveti idei mai bune. Dar daca mergem cu trei candidati, sigur nu intra niciunul in turul 2", a spus Ponta in cadrul emisiunii "Dosar de Politician" de la B1TV, potrivit stiripesurse.ro.