Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca romanii au votat pentru readucerea Justitiei in matca ei fireasca, ceea ce insemana ca, intr-adevar, nu e bine pentru democratie ca Justitia sa fie reglementata prin ordonante de urgenta.



"Ca parlamentar pot spune ca am 'trecut' dupa Revolutie prin nenumarate motiuni de cenzura. Totusi, cred ca textul prezentei motiuni de cenzura mi-a pus capac. O fi semn ca politicienii nu mai au imaginatie. Sau poate ca au prea multa...

Autorii motiunii persista intr-o confuzie sau dezinformare: romanii nu au votat pentru o justitie a abuzurilor asa cum ne forteaza sa credem. Nu au votat pentru ca domniile lor sa refaca procotoalele institutiilor din justitie cu SRI ori binomul SRI-DNA, asa cum lasa sa se inteleaga textul pseudo-acordului politic de la Cotroceni.

'Nici un pact pe care il incheiati, preocupati si ingrijorati pentru independenta noastra, nu va reusi sa stearga urmele abuzurilor comise in numele unei pseudo-dreptati. Nici un pact nu va spala rusinea dosarelor incropite cu pistolul la cingatoare si catusele atarnate la geam...' - aveti aici raspunsul de ce nu am semnat acel pact. Iar raspunsul nu vi-l dam noi, cei din ALDE, ci o judecatoare, presedinta Tribunalului Timis. Dna Adriana Stoicescu va mai spune asa: 'transformarea dosarului penal in arma electorala a fost cea mai crunta palma data justitiei la care am achiesat tacuti. Sub obladuirea marilor puteri, care nu au inteles sau nu au vrut sa inteleaga ce se intampla, am contribuit la batjocorirea ideii de dreptate'.

Asta este justitia pe care vreti sa o protejati, stimati colegi din opozitie? Asta este justitia pentru care ati semnat acel pact cu diavolul?

Romanii au votat pentru readucerea Justitiei in matca ei fireasca.

Si da, asta inseamna, intr-adevar, si ca nu e bine pentru democratie ca Justitia sa fie reglementata prin ordonante de urgenta. Dupa cum nu e bine nici sa ai Coduri Penale adoptate peste noapte prin asumarea raspunderii de catre guvernul liberalului de azi Emil Boc, nici sa modifici 151 de articole din respectivele coduri printr-o singura OUG, precum guvernul Ciolos samd. Numai ca dvs., doamnelor si domnilor din opozitie, nu vedeti decat ceea ce va convine.

Dar mai inseamna readucerea Justitiei in matca si stoparea abuzurilor incalificabile si nenumarate ale ultimilor ani, aidoma celor din sistemul comunist.

Ca vreti sa plece acest guvern, inteleg. Va intreb doar: aveti ce sa puneti in loc?

V-ati gandit cum le-ar sta romanilor cu un guvern-mozaic condus de un politician somer – caz unic in politica mondiala? Ce ati putea sa le oferiti romanilor in afara de rafuieli infinite si scandaluri pe banda? Ati fi in stare sa guvernati cu adevarat, sa platiti pensiile si salariile? Ati fi in stare sa stati si altfel decat ingenuncheati cu fata la Bruxelles?

Ascultati un sfat prietenesc de la un politician mai experimentat: faceti-va un bine si uitati de aceasta motiune, altminteri ea nu va fi pentru dvs. decat hartia de turnesol care va va aduce in situatia de a fi vazuti asa cum sunteti de fapt", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.