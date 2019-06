Statele Unite ale Americii vor incepe saptamana viitoare procesul de expulzare a milioane de imigranti fara acte in regula, care au sosit in SUA in mod ilegal, a afirmat luni presedintele Donald Trump intr-o postare pe Twitter, potrivit AFP.



"Saptamana viitoare ICE (Autoritatea federala de Imigratie si Granite din SUA) va incepe sa expulzeze milioane de straini ilegali care au intrat in mod fraudulos in Statele Unite. Ei vor fi trimisi inapoi la fel de repede precum au sosit', a indicat presedintele american. Trump a indicat ca Guatemala este 'pregatita sa semneze un acord', potrivit caruia migrantii care intra pe teritoriul sau vor fi obligati mai degraba sa solicite statut de refugiat acolo decat in Statele Unite. SUA se confrunta cu un aflux de migranti provenind din Guatemala si din alte tari sarace din America Centrala afectate de violenta intre bande. Donald Trump a invocat o invazie si a facut din lupta impotriva imigratiei ilegale una din prioritatile administratiei sale. Statele Unite au confirmat luni ca nu vor mai furniza ajutoare financiare tarilor din America Centrala atat timp cat acestea nu pun in aplicare 'acte concrete pentru reducerea numarului de migranti clandestini care sosesc la frontiera americana'. Astfel, 370 milioane de dolari din ajutoarele prevazute initial pentru anul bugetar 2018 vor fi directionate spre 'alte prioritati de politica externa', a precizat Departamentul de Stat. Toate ajutoarele viitoare vor depinde de progresele inregistrate in problema extrem de sensibila a migrantilor. Administratia americana a suprimat deja in martie ajutorul sau pentru 'Triunghiul nordic', compus din Salvador, Guatemala si Honduras, la solicitarea presedintelui republican care le-a acuzat ca 'nu fac nimic pentru a impiedica migrantii sa vina in SUA'. Mexicul a luat masuri deja pentru a evita aplicarea taxelor vamale punitive din partea SUA si urmeaza sa finalizeze marti desfasurarea a 6.000 de militari din Garda Nationala la granita cu Guatemala, unul dintre angajamentele autoritatilor mexicane de a limita imigratia ilegala spre Statele Unite.

