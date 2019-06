Liderul USR, Dan Barna, sustine ca romanii nu mai vor un Guvern girat de penali, un guvern, care este construit dupa chipul si asemanarea creatorului sau.



"Acest Guvern nu trebuia sa guvernaeze niciodata Romania. Acest Guvern este o catastrofa pentru Romania, este un Guvern al unui om care s-a crezut mai presus de lege si este in prezent acolo unde stim cu totii ca este.

Acest Guvern trebuia sa fie suprapus peste o perioada de glorie a Romaniei pentru ca am avut presedintia Consiliului UE. Zilele trecute am intrebat 20 de romani pe strada ce stiu despre aceasta presedintie. 17 nu auzisera despre presedintie, iar 3 au auzit, dar nu stiau sa numeasca o realizare.

Spuneti ca lucrurile merg bine in Romania, doamna premier? In fiecare an populatia unui oras cat Sibiul pleaca din tara. Spuneti ca nu avem somaj? Anul trecut a fost cea mai mica natalitate din ultimii ani.

Ati ignorat protestele, ati spart protestele si ati adus Romania pe prima pagina a marilor ziare ale lumii si ne-ati facut de ras pe toti.

Romanii nu mai vor un Guvern girat de penali. Acest Guvern este construit dupa chipul si asemanarea creatorului sau. Nu va doresc soarta domnului Dragnea, nici pe departe, dar ne dorim dreptate pentru toti cei care au fost loviti, abuzati, in alte momente. Daca va incapatanati sa pastrati acest Guvern, atunci inseamna ca n-ati inteles nimic din votul romanilor din 26 mai, iar in 2020 veti fi istorie. Nu intelegeti ca in Romania cetatenii doresc o alta clasa politica si nu intelegeti ca in Romania este activa o noua clasa politica", a spus Barna, citat de stiripesurse.ro.