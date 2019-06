Fostul secretar general PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca din pricina tensiunilor survenite, partidul nu a facut in noaptea alegerilor europarlamentare o numaratoare paralela a voturilor.



"Nu am mai facut numaratoare paralela din cauza discutiilor care au aparut in partid dupa rezultatul care ne-a socat pe toti. Cand am vazut ca tot mai multi colegi se delimiteaza de Liviu Dragnea, mi-am depus mandatul de secretar general si nu a mai facut nimeni numaratoarea paralela.

In partid am atras insa atentia ca sunt multe semne de intrebare legate de voturile pe liste suplimentare si procese verbale care s-au inchis fara sa iasa cheia. Dupa Congres, conducerea PSD are obligatia sa verifice cu atentie ce s-a intamplat la alegeri", a declarat Codrin Stefanescu pentru stiripesurse.ro.