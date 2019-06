Adrian Tutuianu, fost membru PSD trecut la Pro Romania, afirma marti, intr-o postare pe Facebook, ca ceea ce se intampla in PSD Dambovita intrece orice scenariu pe care vreun dusman al partidului si l-ar fi putut inchipui sau dori.



"Ce se intampla acum in PSD Dambovita intrece orice scenariu pe care vreun dusman al partidului si l-ar fi putut inchipui/dori. Practic, Organizatia a devenit o afacere de „famiglie”, in care puterea de decizie nu mai apartine celor merituosi, ci se pastreaza in familie. Din mama-n fiu:

- RovAna „Pauker” Plumb, presedinte;

- Andrei „Goe” Plumb, desemnat aseara vicepresedinte.

Tutuianu: Cum ar veni, mamitica ii construieste lui Goe un viitor

Sunt surprins de lipsa cvasitotala de reactie a organizatiei. Nu-i mai cainez, insa, pe cei de acolo. Dupa simulacrul de alegeri in 2 minute, fara vot secret, dupa dezastrul de la europarlamentare (cel mai prost rezultat din istorie), ei asta au inteles: sa gireze in continuare acesti impostori la conducere, care nu au scrupule in a-si atinge scopurile (afaceri personale si atat).

In rest, imi pare rau de toti membrii simpli si onesti (foarte, foarte multi) si de numerosii alegatori cu simpatii pentru un partid de stanga. Partidul lor a fost confiscat de un grup de #impostori, fara nicio legatura cu acest judet!

P.S: Pana sa fiu exclus din PSD pentru acea scrisoare, le-am spus colegilor din ca tot ce am scris acolo se va indeplini. Am avut dreptate pana la virgula. Dupa ce PSD Dambovita a fost luat in stapanire de clanul #Plumb, le-am spus colegilor de aici ca mai multe lucruri se vor intampla. S-au confirmat toate, pana la virgula", a scris Adrian Tutuianu pe Facebook.