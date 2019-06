Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are nicio emotie in ceea ce priveste motiunea de cenzura care va fi dezbatuta si votata marti in Parlament, pentru ca are incredere in colegii sai de partid si in partenerii de alianta.



"Nu am nicio emotie. Am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianta", spus Dancila, potrivit G4media.ro. Ea a adaugat ca nu este nevoie de o noua intalnire, inainte de motiune, cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sau cu parlamentarii PSD. "Nu cred ca este nevoie, sunt oameni in care am incredere, oameni care dau dovada de foarte multa responsabilitate si astazi vom vedea rezultatul", a mai spus premierul Motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot" va fi dezbatuta si votata marti de plenul reunit al Parlamentului.

