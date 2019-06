Traian Basescu este de parere ca presedintele Klaus Iohannis este cel mai bun candidat pentru a ocupa inca un mandat la Palatul Cotroceni.



"De multe a fost acuzat presedintele si eu sunt de acord ca a avut reactii de multe ori mult prea intarziate, iar alteori deliberat infruntand Constitutia cu acele gandiri indelungi la remanieri, nu cred ca este tocmai in spiritul Constitutiei, dar are un mare merit, pe o nebunie declansata de PSD care era critic la adresa UE a Bruxelles-ului, la adresa NATO si care dadea impresia ca se invarte spre Rasarit, presedintele iohannis a tinut consecvent, fara nicio ezitare, drumul spre Vest, spre Bruxelles, spre NATO, ceea ce pentru un presedinte este suficient sa fie in conjunctura actuala cel mai bun candidat pentru la toamna.

Nu exista in momentul de fata unul mai bun. Deocamdata nu sunt contracandidati. Daca va fi o batalie, ea va fi pe dreapta, intre Iohannis si candidatul USR PLUS", a spus Traian Basescu, la Digi24, citat de DCnews.ro.