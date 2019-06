Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) "nu mai are ce cauta in procesul electoral" si ca ar trebui să se revena la formula declaratiei pe proprie raspundere atunci cand se voteaza pe liste suplimentare.



"STS nu mai are ce sa caute in procesul electoral. Am avut alegeri cu participare mult mai numeroasa, cu participarea a 10 milioane de romani cu drept de vot la alegerile trecute si nu a fost nevoie de niciun STS si de interventia acestor discutabile tablete care tin totul pe loc. As insista sa revenim la formula cu angajamentul cu declaratie pe proprie raspundere. Sub regimul sanctiunii penale nu pentru fals, ci pentru infractiune electorala de vot multiplu, falsul si uzul de fals devin infractiuni concurente. Cel care vrea sa voteze pe lista suplimentara sa depuna in scris hartie, sub semnatura privata ca nu a mai votat in alta parte in ziua respectiva. Si sa stie ca daca va comite o frauda, poate ca cel pentru care o comite isi va lua functia si va fi foarte bine, dar cel care comite frauda merge la puscarie.

Exista suficiente dovezi deocamdata prezentate neoficial, dar categoric imbatabil, in legatura cu fraudele de la acest vot, cu 1,5 milioane de oameni care au votat pe listele suplimentare, cu comune care nu au vazut in viata lor cetatean strain pe acolo si s-au trezit cu autocare cu cetateni care mureau de dorinta de a vota la sectia de votare din nu stiu ce sat, s.a.m.d. Nici pe listele de la Parlamentul European. Sunt ca vreo 2.000 de procese verbale unde nu se inchid cheile, nu se potrivesc cifrele. Aritmetica rade de cei care s-au jucat cu votul cetatenilor, si-au batut joc de votul cetatenilor. Eu nu pot sa fac o plangere preventiva, sa spun « vedeti ca desi nu ati constatat nimic, eu cred ca veti constata fraude». Atunci ii las sa semneze, sa inchida sa imi spuna ca totul e in regula. BEC trebuie sa isi finalizeze procedura cu toate procesele verbale", a spus Serban Nicolae la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.