Rares Bogdan a afirmat ca opozitia are 214 voturi garantate la motiunea de cenzura, poate chiar 218, in contextul in care un coleg din PNL i-a transmis ca a reusit sa obtina patru voturi din zona puterii.



"In momentul acesta sunt 214 voturi garantate, pot fi chiar 218 avand in vedere ca in urma cu jumatate de ora am vorbit cu cineva important din PNL care imi spunea ca a mai reusit sa obtina inca patru voturi din zona puterii, sa spunem asa, deci teoretic avem nevoie de 15-17 voturi care pot fi obtinute pana maine la pranz in asa fel incat guvernul Dancila sa plece. Ludovic Orban a facut toate eforturile si le face, negociaza, a negociat cu cei de la UDMR, cu cei de la minoritati, cu cei de la Pro Romania, cu cei de la USR-PLUS, nu pot sa ii reprosezi unui om care vine si iti garanteaza 94 de voturi practic cele mai multe a unui singur grup, deci toti parlamentarii nostri senatori si deputati vor fi prezenti in sala maine la vot, ca din cauza nu ar trece motiunea. Toate eforturile au fost facute, noi speram sa ii convingem pe toti ca este vital ca Romania sa isi schimbe orientarea sa schimbe guvernul", a a afirmat Rares Bogdan, luni seara, la postul B1 Tv, citat de Hotnews.ro.

