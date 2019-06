Parlamentarul ALDE Daniel Zamfir spune ca presedintele partidului, Calin Popescu Tariceanu,va trebui sa candideze la presedintie.



"Chiar singura solutie viabila la momentul acesta de alternativa la Iohannis. Eu nu cred ca rezultatul la europarlamentare ne arata ca orice varianta nu poate fi luata in calcul. Din punctul meu de vedere, chiar ramane o alternativa, cea mai buna alternativa la Iohannis. Eu cred ca Tariceanu va trebui sa candideze la presedintie si sunt convins ca o va face. Nu a renuntat nicio secunda la candidatura.

O sa propun in partid, miercuri, vreau sa mergem sa ii aparam pe oameni de abuzuri. Miercuri avem sedinta, dar nu stiu daca se va discuta. Este in functie de organizatiile care au adoptat rezolutiile. Eu i-am spus atunci ca trebuie sa candideze. Mi-a zis nu a fost o renuntare, dar in contextul in care veneam nu aveam cum sa zic «candidez la presedintie», nici nu era rezultatul alegerilor europarlamentare facut public. Am convingerea ca va candida", a declarat Daniel Zamfir, luni, pentru MEDIAFAX, citat de Digi24.