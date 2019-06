Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca nu are emotii pentru votul in privinta motiunii de cenzura.

"Am avut la inceputul saptamanii reuniunea grupurilor parlamentare, a participat si Viorica Dancila. Colegii mei senatori si deputati au dat un vot prin care si-au aratat sustinerea pentru Guvern si au votat pentru ramanerea la guvernare. E o decizie pe care colegii au luat-o, impreuna cu Biroul Permanent National, si ramanem pe aceasta linie.

Am vazut ca a iesit in spatiul public faptul ca doamna prim-ministru ar fi amenintat cu excluderea din partid. Daca la nivelul partidului exista o decizie prin care avem o linie de urmat, e absolut firesc ca in momentul in care, odata luata aceasta decizie, cei care nu doresc sa se alinieze acestei decizii au dreptul sa o spuna. Desigur ca te gandesti ce poti sa faci in cazul in care exista colegi care nu mai doresc sa tina aceasta linie a partidului.. te intrebi daca mai poti fi coleg cu dansii. Din fericire, nu avem astfel de situatii", a declarat Mihai Fifor potrivit Antena3.ro.

Intrebat daca premierul Dancila e posibil sa renunte la guvernare in cazul in care nu va primi votul pentru a deveni presedinte titular al PSD, Mihai Fifor a spus ca "niciodata nu a spus asa ceva"

"Eu zic ca suntem inca departe de Congres. Noi suntem concentrati pe ziua de maine. E o zi importanta, dorim sa dam un semnal tuturor votantilor nostri si romanilor. Ziua de maine e despre promisiuni pe care cei din Alianta Austeritatii le-au facut. Votul romanilor asa a fost luat.. pe promisiuni", mai spus Fifor.