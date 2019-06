Uniunea Salvati Romania dezaproba in mod ferm numirea, pe criterii exclusiv politice, in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” a domnului Catalin Tibuleac. PSD si premierul Viorica Dancila dovedesc astfel, inca o data, ca nu au inteles mesajul transmis de romani, la urne, pe 26 mai si continua politica paguboasa de numire in functii cheie a unor oameni doar dupa criteriul apropierii de baronii PSD.



"USR ii cere public premierului Viorica Dancila sa revina asupra deciziei de numire in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' a domnului Catalin Tibuleac, fost sef al Directiei Judetene de Informatii Tulcea, pe scurt SRI Tulcea, un apropiat al baronului PSD de Tulcea, Horia Teodorescu. De altfel, in ultimii ani, Catalin Tibuleac a condus un ONG controlat de Consiliul Judetean Tulcea, ONG finantat din banii primariilor printr-o taxa lunara de 500 de euro.

'Doamna Viorica Dancila demonstreaza ca, asemenea colegilor de partid, nu a inteles nimic din votul romanilor. Sau, pur si simplu, nu o intereseaza ce au transmis romanii actualei puteri pe 26 mai. Romanii au spus raspicat ca nu mai vor oameni intorsi cu cheia de PSD, oameni care sa-si urmareasca propria agenda in loc sa se preocupe de problemele reale ale comunitatii si ale tarii. Cum raspunde doamna Viorica Dancila, premier si presedinte interimar al PSD, la acest mesaj? Mai face o numire controversata, pentru ca este in campanie in propriul partid si vrea sa-si asigure voturile la viitorul congres prin multumirea baronilor locali', a declarat presedintele USR Tulcea, Elena Uram.

De remarcat si ca, la fel ca in cazul altor numiri controversate, nici aceasta nu a fost anuntata public inainte ca decizia sa apara in Monitorul Oficial. In plus, alegerea zilei de vineri, inaintea unui weekend prelungit, nu este intamplatoare, ci menita sa atenueze impactul public.

Administratia Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' este o institutie cheie pentru aceasta zona, avand rol de arbitru reglementator in domenii precum turismul ori pescuitul. Protejarea Deltei Dunarii trebuie sa fie mai presus de interesele de partid ale PSD si de interesele personale ale presedintelui interimar al PSD.

Decizia de numire a domnului Catalin Tibuleac a generat un val de mesaje catre USR. Uniunea Salvati Romania va folosi toate mijloacele avute la dispozitie pentru a proteja patrimoniul Deltei Dunarii astfel incat acesta sa nu fie distrus de baronii locali PSD", se arata intr-un comunicat USR.