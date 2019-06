Andrei Caramitru, membru USR, propune un algoritm simplu pentru coalizarea opozitiei.



"Acum se negociaza la greu - USR cu PLUS pentru continuarea aliantei si pentru candidatul unic la prezidentiale; PNL cu USR, cu ProRo, cu UDMR, ALDE si o parte din PSD pentru motiunea de cenzura.

Cum nu avem inca rezultate, evident ca votantii sunt frustrati. Cer coordonarea opozitiei, un plan comun, nu lupte intre factiuni si partide. Cerinte logice si de inteles insa nu neaparat simplu de facut - nu trebuie sa ne amagim, diferentele intre partidele de opozitie sunt de fapt uriase (USR este un partid hiper-democratic, PLUS un partid centralizat in jurul unui lider, PNL e hiper-conservator si inca cu foarte multa coruptie la nivel local).

Cum totul pare foarte complex, propun eu aici un algoritm simplu ca sa nu ne mai chinuim atata (atentie : e propunerea mea personala nu a USR!):

1. USR si PLUS trebuie sa fuzioneze, plecand de la statutul de democratie interna al USR. De ce? Pentru ca votantii sunt comuni, nu exista 2 grupuri distincte care ar vota diferit. Pentru ca cele 2 structuri nu au sens dupa 26 Mai sa fie separate. Cum poate functiona : lidership comun pentru filiale si central (co-presedinti), urmate de un vot intern democratic al tuturor membrilor peste un an pentru noul lidership local si central. Simplu - cei mai buni sa castige competitia interna. Daca PLUS refuza aceasta schema - atunci trebuie mers pe o alianta politica cu algoritm 2/3 pentru USR si 1/3 pentru PLUS la toate alegerile urmatoare (splitul e conform sondajelor facute in ultimele 6 luni).

2. Pentru motiunea de cenzura: facut plan comun cu masuri acceptate de toti (reforma electorala inclusiv alegeri in 2 tururi, anularea OUG114, a sectiei speciale, balansarea bugetului, alegeri anticipate cat mai repede etc). Singura sansa sa treaca este ca noul guvern sa aiba o aripa din PSD si ProRo la butoane. Eu as accepta asa daca se semneaza protocolul de actiune.

3. Pentru alegerile locale (daca nu reusim trecerea la 2 tururi mentionata in punctul 2): unde a castigat USR/PLUS - PNL se retrage si sustine (si obtine post de vice-primar). Si invers pentru unde a castigat PNL. Pentru primari si sefi de CJ. O alternativa daca nu se poate asa ceva este un sistem de open primaries: cetatenii sa decida cine e cel mai bun candidat unic intre toate partidele de opozitie. Daca conditia pentru asta ceruta de PNL este ca USR/PLUS sa il sustina pe Iohannis la prezidentiale - scenariul ar trebui macar sa fie luata in calcul de USR/PLUS (insa Iohannis devine candidat si al Aliantei si agreaza program comun nu altfel). Si - ca sa functioneze - PNL sa semneze protocol cu sustinerea masurilor anti-coruptie si de depolitizare propuse de USR.

4. Pentru parlamentare - listele sunt separate, dupa alegeri presedintele numeste prim ministru de la partidul/alianta care a luat cele mai multe voturi. E normal sa fie asa.

Ce trebuie sa se intample ca sa ajungem undeva? Ciolos sa accepte fuziunea. Iohannis sa propuna public ceva concret pentru opozitie (nu Pact-ul care a fost semnat dar care nu are nici o relevanta pentru ca nu este deloc concret). PNL sa accepte ca a pierdut cam toate orasele mari. USR sa fie flexibil. Cam atat.

Orice comentarii si idei sunt binevenite!", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.