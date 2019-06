Liderul ALDE, Calin Popescu Taricenu solicita CSM "sa desecretizeze toate anexele privind protocoalele secrete inainte de discutarea in plen a raportului Inspectiei Judiciare."

"Ca urmare a dezvaluirilor din mass-media privind raportul Inspectiei Judiciare despre protocoalele secrete dintre SRI-DNA-instante de judecata, care ar contine 19 anexe secretizate, CSM trebuie sa actioneze pentru desecretizarea lor de urgenta. Este necesar ca toate datele din acele protocoale ilegale si imorale sa fie facute publice neintarziat. Romanii au dreptul sa stie cum au functionat institutiile din justitie si felul in care serviciile au influentat activitatea lor.

In consecinta, avand in vedere legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, art. 24, al. 5, care stipuleaza ca nu pot fi secretizate documente in scopul ascunderii incalcarilor legii sau limitarii accesului la informatiile de interes public, solicit doamnei Lia Savonea, presedintele CSM, sa clarifice urgent situatia si sa desecretizeze toate anexele privind protocoalele secrete inainte de discutarea in plen a raportului Inspectiei Judiciare.

In mod firesc, presedintele Iohannis ar trebui ca, pentru prima data in cinci ani de mandat, sa faca ceva concret pentru independenta reala a Justitiei. Sa participe la sedinta CSM in care se discuta raportul si sa o prezideze, astfel incat sa se asigure ca acele anexe sunt desecretizate. Mai departe, in calitate de presedinte al CSAT, pe langa folosirea acestui rol pentru a face jocurile sale politice, ar trebui sa solicite neintarziat SRI sa faca publice toate informatiile cu privire la protocoalele secrete cu Justitia (modul de lucru, numar de ofiteri implicati, numarul dosarelor din justitie in care au fost folosite, etc).

Klaus Iohannis ar trebui, la fel de firesc, sa decida daca in ultimul an de mandat vrea sa fie macar o data presedintele romanilor si nu doar al "baietilor cu ochi albastri", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.