Analistul politic Stelian Tanase sustine ca odata ce PSD va fi preluat oficial de Viorica Dancila caderea partidului va continua.

"Dezastrul electoral din 26 mai, si incarcerare lui «lider maximo» a facut ca baronii PSD sa o impinga spre sefie pe VV Dancila. Asta chiar care nu s-a ilustrat decit prin fapul ca l-a aprobat in toate imprejurarile pe Dragnea. VV Dancila a fost principalul lui instrument. I-a fost sluga credincioasa. Acum ea incerca sa se degajeze, si spune ca s-a eliberat de tutela fostului ei sef de partid. Ca, in sfirsit, e ea insasi!!! In plus curata terenul in graba – ca dupa accidentul de la Cernobil – de membrii garzi pretoriene care l-au sprijinit pe Dragnea. S-a lansat intr-o operatie vasta de epurare si stergere a urmelor. Martorii lasitatii ei trebuie sa dispara din prim plan. Cariera lor se termina odata cu incarcerea luI Dragnea la Rahova pe 27 mai (...).

Sansele lui VV Dancila sa ramina la sefia PSD sunt mari, dar pe termen scurt. In esenta pentru PSD este ce mai slaba solutie. De fapt nu e o solutie, Prabusirea partidului va continua si in 2020. Pesedistii vor pierde toate bataliile electorale care vin (prezidentiale, locale, parlamentare). VV Dancila va fi debarcata chiar de cei care in aceste zile o imping spre puterea absoluta (ca premier si lider PSD in acelasi timp). VV Dancila este sustinuta azi de un nr de baroni locali pentru ca ei o considera proasta utila, sluga de servici. Ei isi inchipuie ca e slaba, supusa, si ca -asa cum o manipula si controla Dragnea – vor fi in stare sa o aibe la cheremul lor. De fapt ei ar vor conduce partidul in numele/locul ei. Cind va fi cazul o vor debarca fara probleme „pentru gravele erori comise”.

Un prim test se anunta batalia pentru Cotroceni din acest an. Daca PSD nu trece in turul doi si obtine sub 20% la urne, VV Dancila va fi silita sa isi apere postul in fata primei rebeliuni din partid de dupa Congres. I se va cere capul…Destui vor dispusi sa-l ofere oricui promite sa duca partidul la victorie la alegerile locale si parlamentare. O spun de pe acum – cu VV Dancila rezultatele PSD la alegeri vor fi din ce in ce mai slabe. 14-15% in 2020.", scrie Stelian Tanase, pe blogul personal.