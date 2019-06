Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat ca isi doreste o revizuire serioasa a Constitutiei.

"Trebuie in momentul de fata sa profitam de aceasta discutie, ca nu revizuim in fiecare zi Constitutia. Imi doresc sa avem o revizuire foarte serioasa a Constitutiei si noi vom face niste propuneri foarte clare. Ma gandesc sa vedem care sunt atributiile Guvernului, Parlamentului si Presedintelui, pentru ca in momentul de fata sunt chestiuni care pot duce la blocaje constitutionale si nu cred ca este normal ca CCR sa fie arbitrul permanent, asta inseamna ca ai de-a face cu o clasa politica imatura, incapabila sa gestioneze politic realitatea.

Doi, va trebui reglementata imunitatea, sa vedem procedurile de ridicare a imunitatii si pentru parlamentari si pentru Presedinte, pentru toata lumea trebuie sa existe acelasi timp de standarde. Trebuie sa ne gandim la drepturile economice si dupa aceea la atributiile CCR", a declarat Norica Nicolai, potrivit Stiripesurse.ro.