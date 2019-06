Daniel Zamfir a fost intrebat daca regreta ca nu mai este in PNL, partidul care a castigat alegerile, in contextul in care ALDE nu a trecut pragul electoral la europarlamentare 2019.

"Nu eu am plecat din PNL, va aduc aminte ca Ludovic Orban m-a exclus din PNL, motivul fiind cunoscutele Legi anti-camatarie. Atunci am fost acuzat ca am promovat niste legi socialiste care nu ar raspunde penru electoratul liberal, ca atare Orban m-a exclus.

Nu imi pare rau, vazand drumul ales de PNL sub conducerea lui Ludovic Orban! Partidul National Liberal a pus cruce definitiv brand-ului de purtator anti-comunist, de aparator al drepturilor si liberatilor fundamentale ale oamenilor. Astazi, PNL este partidul care incurajeaza denunturile, care apara abuzurile, nu mai are nicio legatura cu ideea pofunda, nobila, de liberalism, adica de aparare a drepturilor si libertatilor fundamentale. Ca atare, nu am niciun regret ca nu sunt in partidul condus de Ludovic Orban", a spus Daniel Zamfir pentru DCNews.