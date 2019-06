Liviu Plesoianu ia atitudine cu privire la posibila fraudare a alegerilor europarlamentare.

"Imi scriu multi oameni si ma intreaba de ce nu se ia pozitie cu privire la posibila fraudare a alegerilor de acum cateva saptamani. ...Cu toata dragostea, eu tot trag semnale de alarma inca din anul 2017:

1. Mi-am pus semnatura pe Raportul final al comisiei parlamentare care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Cine doreste, poate studia aici Raportul final (in care se vorbeste in detaliu despre nereguli si despre posibile infractiuni): https://lege5.ro/…/raportul-comisiei-parlamentare-de-anchet…. Acest Raport a fost inaintat tuturor institutiilor care puteau cere sau demara urmarirea penala. Nu s-a intamplat absolut nimic...

2. In propriile concluzii, publicate in corpul Raportului final, faceam referire la necesitatea modificarii legislatiei in sensul limitarii in timp a mandatelor sefilor din servicii. Intre timp, am si depus un proiect in acest sens, proiect care zace pe undeva, pe la Senat... Proiectul prevede un singur mandat, de maximum patru ani, pentru toti directorii, prim-adjunctii si adjunctii din servicii. Ce credeti, va trece vreodata? :)

...Este evident ca actualul presedinte interimar al PSD nu are de gand sa spuna si sa faca nimic cu privire la clarificarea situatiei votului din 26 mai. Dar vine Congresul din 29 iunie...", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.