Octavian Ursu, un german de origine romana, a castigat duminica alegerile pentru Primaria orasului Görlitz (landul Saxonia, estul tarii), invingandu-l pe candidatul extremei-drepte, anunta presa germana.

Octavian Ursu a obtinut 54,6% din voturile exprimate, potrivit presei germane. Contradandidatul sau, Wippel, putea face istorie devenind primul politician AfD care sa ocupe cea mai inalta functie intr-o primarie din Germania, scrie dpa, citat de Stiripesurse.ro.

In primul tur, desfasurat in urma cu trei saptamani, reprezentantul AfD a castigat 36,4% din voturi, in timp ce candidatul crestin-democratilor cancelarului Angela Merkel a castigat 30,3% din sufragii. Octavian Ursu a plecat din Romania in 1990.

Alegerile de duminica sunt vazute ca un test al preferintelor electoratului pentru alegerile regionale din Saxonia care vor avea loc pe 1 septembrie.