Judecatorul Adriana Stoicescu spune ca transformarea dosarului penal in arma electorala a fost "cea mai crunta palma data justitiei" si niciun pact nu va reusi sa stearga urmele abuzurilor comise in numele "pseudo-dreptatii" sau rusinea dosarelor incropite cu pistolul la cingatoare si catusele la geam.

"De la lupta cu greaua mostenire a comunismului, trecand pe la implementarea democratiei romanesti de tip struto camila, culminand cu lupta anticoruptie, toate partidele au visat sa detina controlul judecatorilor.Nu pentru ca isi doreau cu adevarat o justitie independenta si nici pentru ca le pasa, ci pentru ca, la un moment dat, si-au dat seama ca asa ar putea scapa elegant de adversarii politici. Transformarea dosarului penal in arma electorala a fost cea mai crunta palma data justitiei, la care am achiesat tacuti. Sub obladuirea marilor puteri, care nu au inteles sau nu au vrut sa inteleaga ce se intampla, am contribuit la batjocorirea ideii de dreptate. Aruncarea in derizoriu a regulilor, sacrificarea legii in favoarea drepturilor infractorilor, permanenta ridiculizare a oamenilor legii, culminand cu apatia care ne cuprinde deja cand aflam ca a mai fost unul ucis, vor ”dinamita” in curand ultima urma de respect fata de justitie.

Stoicescu: Niciun pact nu va spala rusinea dosarelor incropite cu pistolul la cingatoare

Niciun pact pe care il incheiati, preocupati si ingrijorati pentru independenta noastra, dar atat de zambitori, nu va reusi sa stearga urmele abuzurilor comise in numele unei pseudo dreptati. Niciun pact nu va spala rusinea dosarelor incropite cu pistolul la cingatoare si catusele atarnate la geam, de suparare ca o nevasta oachesa nu a cedat avansurilor amoroase. Niciun pact nu va alunga impresia de tara bananiera in care orice este posibil, in numele unei cruciade impotriva faradelegii altora, nicicand a noastra sau a celor din barca noastra.

Nicio strangere de mana intre aliatii de azi, adversarii de ieri, nu va anula condamnarile judecatorilor pentru solutii pronuntate, care nu au fost pe placul unor vremelnice capetenii si nici nu va face uitat plansul tacut al unui judecator european, umilit si transformat in tinta de fostii sai studenti.

Avem aproape 30 de ani de democratie. Avem spitale mai curate? Avem autostrazi? Avem o politica penala mai eficienta cand e vorba de infractiunile cu violenta? Avem prejudicii recuperate? Nu.

Avem in schimb minciuna, prostie cat cuprinde si multa nesimtire

Singurele ”valori” ale celor 30 de ani. Asa ca, decat sa va prefaceti ca muriti de dragul justitiei independente, lasati-ne sa ne facem treaba. Lasati-ne sa raspundem cand gresim. Lasati-ne sa spunem adevarul, chiar daca nu va suna bine. Nu mai faceti experimente, jucand ”alba neagra” cu legile noastre, asa cum va convine, pentru a va asigura sustinerea institutiilor de forta, cu riscul de a lovi, din nou, in judecatori.Nu mai mintiti si nu va mai mintiti ca am fost liberi. Ca nu ne-a fost frica.Si, mai ales, nu mai plangeti de mila abuzatorilor si nu ii mai sustineti… maine s-ar putea sa fiti voi insiva victime" a scris Adriana Stoicescu pe Facebook.