Ministrul de Interne, Carmen Dan,a declarat, duminica seara, ca ia in calcul sa-l viziteze pe Liviu Dragnea in inchisoare.

"Nu am vorbit cu domnul presedinte, e si o perioada speciala, cea de carantina, nu s-a intamplat sa existe aceasta solicitare. Dansul stabileste cu cine poate discuta telefonic in aceasta perioada. In aceasta perioada, l-au vizitat cei din familie si evident avocatul. Binenteles ca iau in calcul aceasta posibilitate (de a-l vizita -n.r.). Eu nu sunt din categoria celor care se dezic. In ultima vreme, am vazut destui, din pacate, chiar din partid, care se dezic de cea a fost inainte. Liviu Dragnea are un merit extraordinar, Liviu Dragnea a tinut acest partid unit. Prefer sa nu dau exemple pentru ca nu sunt un om conflictual. Lucurile trebuie sa se aseze, sunt convinsa ca se vor aseza. Am incredere foarte mare in acaesta perioada in puterea de a strange si a da acest semnal de unitate pe care o are premierul Dancila", a declarat Carmen Dan, la Antena 3, citata de Mediafax.

Ministrul a precizat ca nu se astepta la decizia de condamnare in ceea ce-l priveste pe fostul lider PSD.

"Eu nu am crezut niciun moment ca solutia va fi cea care a fost. Odata ce s-a intamplat, cred ca toata lumea, cei din PSD, au perceput asta ca pe un soc. Ulterior, membrii acestui partid constientizeaza ca acest partid mare sa-si regaseasca echilibrul. Eu nu ma asteptam. Nu sunt un politician foarte, vechi, dar am constatat ca atunci cand acest partid a trecut prin crize, a avut capacitatea extraordinara de a se regrupa si de a gasi echilibrul de a traversa crize", a completat Carmen Dan