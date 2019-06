Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca "este foarte posibil" sa fie persoane care si-ar dori sa nu mai fie ministru in actuala conjunctura politica, insa a precizat ca, pana acum, nimeni nu i-a cerut acest lucru, "nici premierul Romaniei", cu care are o relatie "corecta, deschisa" si pe care nu l-ar pune intr-o "situatie dificila".



"Este foarte posibil sa existe, (persoane care sa-si doreasca ca ea sa fie inlocuita n.r.), pentru ca eu nu am plecat niciodata de la premisa ca o persoana este de neinlocuit sau este atat de bine pregatita pentru orice domeniu incat nu poate fi vreodata luata in discutie inlocuirea acestei persoane. Apoi am spus-o de fiecare data ca eu am primit acest mandat de la partidul care s-a gandit ca as putea face fata unei asemenea responsabilitati si am spus ca tot partidul este cel care imi poate cere sa parasesc acest portofoliu, dandu-mi mai mult sau mai putin argumente. Dar, pana acum, niciun coleg de-al meu nu s-a exprimat in sensul unei optiuni ca eu sa plec de la Ministerul de Interne. Nici premierul Romaniei nu s-a exprimat, am o relatie corecta deschisa, ne cunoastem de ani de zile cu premierul Viorica Dancila, consider ca este un om corect si niciodata nu as pune-o intr-o situatie dificila", a precizat Dan la Antena 3, citata de Agerpres.

Intrebata la ce s-a referit cand a spus ca nu ar pune-o intr-o situatie dificila pe Viorica Dancila, Carmen Dan a spus ca s-a gandit la activitatea pe care o desfasoara in minister.

"Ma refer in primul rand la activitatea pe care o desfasor. Si am cautat de fiecare data in activitatea mea sa nu existe vreo atitudine sau sa uit sa comunic ceva sau sa fac ceva, fara sa ma gandesc. In primul rand ca premierul trebuie sa stie, premierul trebuie sa primeasca informatiile corecte, concrete, in asa fel incat sa nu fie pusa intr-o situatie dificila discutand despre orice situatie pe care sa nu i-o fi adus-o eu la cunostinta", a afirmat ministrul.

In ceea ce priveste o posibil remaniere guvernamentala, Dan a precizat ca "este o discutie" in acest sens

"Sunt voci care au spus ca ar fi de discutat si o astfel de propunere. In mod concret nu s-a luat nicio decizie pana in acest moment, nu am o temere din aceasta perspectiva, mi se pare un lucru absolut normal si care evident trebuie discutat acolo unde se discuta deciziile politice, in coalitia de guvernare si in Partidul Social Democrat. Asa ca, daca va fi sa fie o remaniere, eu sunt convinsa ca se va face o analiza serioasa si se va luat cea mai buna decizie", a afirmat ea.

Intrebata daca a simtit o schimbare in atitudinea premierului, dupa condamnarea lui Dragnea, fata de anumiti ministri sau fata de ea, Carmen Dan a sustinut ca nu a "simtit" acest lucru, cu exceptia "unei mai mari presiuni".

"Nu am simtit. Poate o mai mare presiune, o mai mare grija, o mai mare dorinta de a transmite un mesaj de unitate si e firesc sa fie asa, pentru ca nu a fost deloc un moment nici macar asteptat, un moment usor, si este important, cred, pentru fiecare membru al acestei echipe sa stranga randurile si sa actioneze ca si cum am fi toti o singura persoana. Este momentul absolut necesar, pe care nu trebuie sa-l ratam", a conchis Dan.