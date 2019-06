Presedintele Klaus Iohannis ar fi printre liderii politici favoriti pentru a prelua presedintia Consiliului European, potrivit unui articol publicat de Financial Times.



Alaturi de Iohannis, ar fi avuti in vedere prim-ministrii din Belgia, Luxemburg si Portugalia. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca saluta posibilitatea ca Romania sa detina o functie majora la nivel european, chiar daca a fost si probabil va mai fi adversar politic al lui Klaus Iohannis, scrie Adevarul.ro.

Potrivit unui articol publicat de Financial Times, presedintele Klaus Iohannis ar fi pe lista scurta de lideri politici favoriti pentru a prelua presedintia Consiliului Europene. Pe aceeasi lista se regasesc premierii Belgiei (Charles Michel), Luxemburgului (Xavier Bettel) si Portugaliei (Antonio Costa).

Ponta: Pro Romania saluta si sustine aceasta oportunitate

"Daca Romania poate sa obtina o functie majora la nivel politic european ProRomania saluta si sustine aceasta oportunitate!

Am fost adversar politic ( si, probabil, o sa mai fiu ) al lui Klaus Iohannis! Cand este vorba insa de Romania nu am voie sa las resentimentele sa ne domine!

Ps1 - Vad o mare fericire in tabara Ciolos - Barna ca scapa de Iohannis si Palatul Cotroceni le apartine, sa vedem daca va fi asa. Eu sunt unul dintre multii candidati care in luna Iunie era favorit si in Decembrie si poate in al 12lea ceas se trezesc toti liderii de centru stanga si inteleg ca trebuie sa sustina un singur candidat - respectat, responsabil, integru, apreciat pe plan international, capabil sa uneasca Romania si care nu are de ce sa fie urat de «hateri»!

Ps2 - daca Klaus Iohannis pleaca la Bruxelles in mod constitutional il vom avea pe Calin Popescu Tariceanu ca Presedinte interimar pana pe 20 Decembrie- nici asta nu este rau, nu?", a scris Ponta pe Facebook.