Premierul Maia Sandu le solicita magistratilor Curtii sa-si prezinte imediat demisiile.

"Judecatorii Curtii Constitutionale isi continua delirul, facand de rusine pe plan national si international institutia pe care o reprezinta.

Chiar daca a adoptat dispozitivul hotararii in care a indicat ca isi revizuieste si anuleaza toate actele emise intre 7 si 9 iunie a.c., in comunicatul de presa Curtea Constitutionala mentioneaza ca «La baza anularii a stat situatia de fapt din Republica Moldova, in special anuntul transferului de putere catre Guvernul Prim-ministrului Maia Sandu si a coalitiei formate in Parlamentul Republicii Moldova.»

In esenta, Curtea, in loc sa recunoasca faptul ca a participat la incercarea disperata a Partidului Democrat de a se mentine ilegal la putere, isi justifica decizia doar prin faptul ca aceasta ar fi situatia la momentul de fata in Republica Moldova.

Calific aceasta abordare ca fiind inadmisibila din perspectiva respectului fata de Legea Suprema a statului. Curtea Constitutionala trebuie sa adopte acte in conformitate cu prevederile literei si spiritului Constitutiei, si nicidecum in baza deciziilor si comportamentului actorilor politici din tara.

In acelasi timp, le solicit judecatorilor Curtii sa-si prezinte imediat demisiile, daca mai au un pic de onoare si respect fata de Constitutia Republicii Moldova si cetatenii acestei tari", a scris Maia Sandu pe Facebook.