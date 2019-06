Deputatul PSD Liviu Plesoianu afirma ca, fara sa sustina tabara adversa, considera ca noul prim-ministru al Republicii Moldova este o Monica Macovei 2.

"Ma tot intreaba multi oameni ce parere am despre ce se intampla in Republica Moldova. Am doar doua comentarii:

1. Dincolo de Prut e acelasi popor ca si dincoace de Prut!

2. Cred ca romanii de dincolo de Prut au nevoie ca de aer de figuri politice noi. Iar Maia Sandu NU e o figura politica noua sub nicio forma! Maia Sandu e Monica Macovei 2, fara dubii! Poate sa se dea Bruxelles-ul de paisprezece ori peste cap, eu tot nu o voi sprijini deloc pe distinsa Maia Sandu! ...Doar n-am innebunit sa le doresc romanilor de peste Prut acelasi experiment HIDOS desfasurat in Romania prin intermediul sinistrelor Macovei si Kovesi!

Neinsemnand ca ii sprijin pe ceilalti, le spun romanilor de peste Prut asa: daca vreti sa va faceti zob viata, mergeti pe mana unora ca Maia Sandu!", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.