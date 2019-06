Uniunea Salvati Romania (USR) va lansa, in dezbatere publica, documentul "Solutiile pentru Bucuresti", ce isi propune masuri concrete pentru rezolvarea marilor probleme ale Capitalei, a anuntat, sambata, presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring.

"In perioada imediat urmatoare vom lansa, in dezbatere publica, un document care se numeste 'Solutiile pentru Bucuresti'. Noi l-am elaborat pe perioada de un an de zile, dupa ce ne-am consultat cu specialisti, experti, cu organizatii nonguvernamentale. Sunt masuri concrete, unele dintre ele imediate, de rezolvare a marilor probleme ale Capitalei - trafic, mobilitate urbana, salubritate. Vom lansa o propunere de reorganizare teritoriala a Bucurestiului, si vedeti aici solutii pentru o transformare a zonei centrale a Bucurestiului dintr-un desert de asfalt intr-o zona verde, prietenoasa cu bucurestenii", a declarat Roxana Wring la evenimentul "Idei pentru Bucuresti", desfasurat la viitorul sediu al USR Bucuresti, potrivit Agerpres.

Ea i-a invitat pe cetateni sa-si expuna ideile pe o tabela instalata in viitorul sediu al USR Bucuresti, pe bulevardul Magheru, care este momentan in curs de amenajare.

"Una dintre promisiunile cu care am venit la Consiliul General al Municipiului Bucuresti in 2016 a fost aceea ca tot ce se intampla in consiliu sa devina mult mai transparent pentru cetateni, o alta promisiune a fost sa fie respectata legea si (...) am indeplinit aceste promisiuni", a mai spus Roxana Wring, care a amintit ca USR a reusit blocarea, in instanta, a infiintarii celor 22 de companii municipale.

La evenimentul "Idei pentru Bucuresti" au participat consilieri locali si municipali USR, senatori si deputati USR, precum si membri sau simpatizanti ai partidului.

"Idei pentru Bucuresti va fi un proiect care incepe de astazi si care va continua pana la urmatoarele alegeri, din 2020", a mentionat Roxana Wring.