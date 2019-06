Organizatia Judeteana ALDE Sibiu ii cere liderului partidului, Calin Popescu-Tariceanu, sa-si anunte candidatura la alegerile prezidentiale, potrivit unui comunicat de presa remis sambata.

"Pentru ca alegerile prezidentiale bat la usa, vremea experimentelor si a cautarilor a trecut, iar timpul preseaza, fiindca e nevoie de multa munca si mobilizare pentru victorie, ALDE Sibiu ii cere presedintelui Calin Popescu-Tariceanu, singurul care intruneste toate aceste cerinte si, de asemenea, singurul contracandidat cu adevarat redutabil al actualului presedinte, asa cum o demonstreaza de multa vreme toate cercetarile sociologice, sa isi asume si sa isi anunte neintarziat candidatura in alegerile prezidentiale din luna noiembrie", se arata in comunicatul ALDE Sibiu, potrivit Agerpres.

Organizatia cere conducerii centrale a partidului sa inceapa negocieri cu PSD pentru stabilirea unui candidat comun la alegerile prezidentiale - Tariceanu.

"Cerem, de asemenea, conducerii centrale a partidului sa demareze neintarziat negocieri cu partenerul de guvernare PSD pentru stabilirea unui candidat comun in alegerile prezidentiale, in persoana domnului Calin Popescu-Tariceanu, cel care poate infrange masinaria electorala grupata in spatele actualului presedinte si care poate aduce in fruntea tarii un lider", spune presedintele ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu.