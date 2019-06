Deputatul PSD Bucuresti, Beatrice Tudor, acuza PMP, partid condus de Eugen Tomac, ca trimit la Bruxelles un turnator dovedit al Securitatii.

"Am vazut cum un lider PMP isi facea poze, extrem de mandru, la Palatul Cotroceni, cu ocazia semnarii pactului initiat de catre presedintele Iohannis. Aceasta mi se pare culmea ipocriziei: PMP semneaza cu mandrie un pact despre valorile europene ale Romaniei, in conditiile in care trimite drept europarlamentar un turnator dovedit al Securitatii, in persoana fostului presedinte Traian Basescu. Deci, acestea sunt, mai precis, valorile europene ale PMP. Este o demonstratie de ipocrizie si de oportunism politic.

Sunt la fel de socata de tupeul PMP manifestat la Cotroceni, pe cat sunt de socata de limbajul folosit de catre deputatul Pascan in cel mai recent comunicat al sau impotriva doamnei premier Dancila. Cu atat mai descalificabil este gestul domnului Pascan cu cat acesta este un membru al Comisiei pentru Cultura. Termenii comunicatului de presa, dintre care unii nu pot fi reprodusi din motive de decenta si igiena a limbajului, nu doar ca il descalifica pe domnul Pascan, ca deputat, dar il condamna si ca un barbat frustrat si violent, cel putin la nivel de limbaj. Consider ca domnul Pascan ii este dator cu scuze publice doamnei premier Dancila", a adaugat Beatrice Tudor, potrivit Stiripesurse.ro.