Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii raspunde extrem de dur fostului premier si actual europarlamentar Pro Romania, Mihai Tudose.



"Vad un atac foarte virulent al unui “domn” care dupa ultimele declaratii si-ar dori CHIAR si un post de ministru intr-un nou guvern, ca FUNCTIA de Prim-Ministru e prea mult pentru un “domn” care are propria agenda.

Am declarat public ca lucrarile de intretinere, INCEPUTE DEJA, de pe A2 se vor finaliza pe data de 15 iunie. Sa faca un exercitiu de memorie, daca are, ca i-am atras atentia de cand ocupa vremelnic functia de sef al guvernului ca infrastructura Romaniei trebuie construita sau intretinuta, nu obstructionata cum a facut el.

Sunt necesare lucrari de intretinere, cum sunt necesare si lucrarile de modernizare a obiectivelor de infrastructura existente. Am declarat, de asemenea, public ca noile lucrari de modernizare a Autostrazii A2 se vor relua dupa data de 15 septembrie 2019, pentru ca eu sprijin mediul antreprenorial si nu am agenda mea proprie, cum a avut si are acest ”domn”. Se fac aceste lucrari pentru infrastructura romanilor si pentru siguranta conducatorilor auto care tranziteaza aceasta ruta.

Pentru acest "domn" am doar un singur comentariu: acest "Terente de Braila" daca n-ar fi ticalos, ar ramane DOAR cu cel mai slab mandat de PRIM-MINISTRU al ROMANIEI", a transmis ministrul Razvan Cuc intr-un mesaj pentru Stiripesurse.ro.

Mihai Tudose a scris un mesaj, din masina proprie, din coloana uriasa care s-a format pe Autostrada Soarelui.