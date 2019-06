Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, il acuza presedintele Iohannis ca incearca sa dea lectii de europenism in conditiile in care nu are niciun merit in integrarea Romaniei in structurile NATO si UE si ca isi aroga meritele altora.



"Ieri, de ziua sa, dl Klaus Werner Iohannis si-a facut un cadou ”institutional”: si-a convocat sustinatorii devotati pentru semnarea unui pact ilegitim si imoral – din motive pe care le-am expus deja miercuri – menit sa alimenteze, la nivelul publicului, impresia ca domnia sa lucreaza. In fapt, Romania are la Cotroceni un trantor solemn, un politician - creatie de laborator care nu a pus nicio piatra la esafodajul european, a fost plantat de altii in capul mesei, dar incearca sa-si aroge acum meritele altora. Caci nu! Dl.Iohannis nu a facut nimic pentru integrare! Altii au facut-o. Guvernele din perioada presedintelui Emil Constantinescu, guvernul Nastase, guvernul pe care eu l-am condus, pe ele a apasat raspunderea integrarii Romaniei in NATO si UE. Pe atunci, dl. Iohannis era un primar din Sibiu care nu facea decat sa profite de generozitatea guvernului pe care l-am condus si sa-si croiasca drum electoral pe banii alocati de noi Sibiului, capitala culturala europeana (...). Niciun partid nu a avut vreodata aceasta tema, la noi, in campanie ori in afara ei. Niciun politician cat de cat relevant nu a pus la indoiala orientarea pro-europeana a tarii.

Faptele exista doar in imaginatia prezidentiala. Ca unul care mi-am pus semnatura pe documentul de aderare a Romaniei la UE, nu am de gand sa accept lectii de europenism de la unul care sta mai mult prin munti ori prin strainatate decat la locul de munca. Si care a fost si el prezent la ceremonia de aderare sus pomenita. E drept, ca invitat al guvernului altei tari", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.

