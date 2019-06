Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca le-a transmis parlamentarilor ALDE ca daca vor mai ramane langa PSD cariera lor politica va inceta, sustinand ca aceia cu care a discutat i-au spus ca se vor alatura liberalilor la toamna.



"Le spun (celor de la ALDE - n.r.) ca daca vor ramane langa PSD, practic, cariera lor politica va inceta. ALDE nu a reusit sa intre in Parlamentul European, dar pe masura ce va mai sta langa PSD si pe masura ce impopularitatea Guvernului va creste, asta se va rasfrange si asupra lor. Dupa parerea mea, nu au nicio sansa sa intre in Parlament ramanand in actuala coalitie. De altfel, cand au venit dupa alegeri, majoritatea filialelor ALDE au constientizat lucrul asta si au cerut iesirea de la guvernare. Sigur ca cei care o duc bine, adica trei-sapte smecheri de la varful ALDE care o duc foarte bine, au oprit acel val. Eu le spun la fiecare: mai oamenilor, daca mai vreti sa faceti politica in Romania, in caz ca nu puteti convinge conducerea ALDE sa se trezeasca din starea de automultumire cu ce avantaje au, mai aveti ocazia sa votati motiunea de cenzura", a afirmat Orban la B1TV, citat de Agerpres.

Potrivit lui Orban, 90% dintre cei din ALDE sunt de aceasta parere

"Vedem ce vor face la motiunea de cenzura. De la a da dreptate, de la a intelege, pana la avea totusi curajul sa votezi motiunea de cenzura este un pas mare", a subliniat liderul liberal.

Orban a sustinut ca cei de la ALDE cu care a discutat i-au spus ca vor veni alaturi de PNL la toamna.

"Stiti ce poveste mi-au bagat acum? 'Nu venim acum cu voi, venim in toamna'. (...) Asta este bagata ca o scuza a unora care nu au curajul totusi sa faca ceea ce trebuie. Le-am spus foarte clar: suntem dupa un vot, la europarlamentare si la referendum. La europarlamentare, PNL a luat mai mult decat PSD si ALDE la un loc, voi sunteti invalidati de cetateni. Daca voi nu actionati in conformitate cu vointa cetatenilor, nu aveti nicio sansa sa va salvati, sunteti pe nicaieri, sunteti pa. Puteti sa mai stati un an si jumatate, mai ciuguliti ce mai ciuguliti si va duceti acasa", a adaugat Orban.