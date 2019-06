Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca a semnat Acordul politic national pentru ca "principiile din acest pact sunt corecte si sunt spre binele nostru ca societate."



"Am semnat azi acest pact alaturi de colegii mei din Pro Romania, pentru un motiv foarte simplu: principiile din acest pact sunt corecte si sunt spre binele nostru ca societate. Nu intamplator primul europarlamentar al Pro Romania este Corina Cretu, comisar european. Pro Romania s-a format recent si din motivul ca partidele din care noi am facut parte s-au intors impotriva Europei si noi consideram ca integrarea Romaniei in Uniunea Europeana este cea mai mare realizare a poporului roman in ultimii 30 de ani. La fel, o justitie independenta, apolitica, corecta este o conditie fara de care nu putem progresa ca societate", a afirmat Ponta dupa ce a semnat documentul, potrivit News.ro.

Ponta a afirmat ca a invatat din propria experienta ca politicienii se cearta pentru orice si nu pot sa colaboreze pentru nimic, dar oamenii politici trebuie sa-si dea mana cand e vorba de interese intr-adevar nationale. "Si cred ca astazi initiativa dvs. si raspunsul nostru este cel corect", a adaugat Ponta.

"Referitor la justitie, am sustinut si vom sustine tot timpul ca nimeni sa nu fie mai presus de lege. Din pacate pentru mine, am avut ocazia sa dovedesc daca acest principiu mi se aplica si mie si am dovedit ca m-am supus legii, judecatorilor, am procedat corect. Cei care se opun legii, care se opun judecatorilor, mai devreme sau mai tarziu au de pierdut si e din nou o lectie importanta pentru noi toti", a mai declarat liderul Pro Romania.